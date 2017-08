Oschatzer Lions spendieren Spielschiff für Bornaer Kinderheim

Borna.. Das kann sich sehen lassen: Passend zum im vorigen Jahr erbauten Planschbecken ist nun die „Arche Noah“ in der Außenanlage des Bornaer Kinderheimes vor Anker gegangen. Der Lionsclub Oschatz hat beide Projekte durch Spenden ermöglicht. Am Montag wurde das Spielschiff mit Kletterseilen, Sitzbank im Unterdeck und Rutsche offiziell an die Evangelischen Jugendhilfe Obernjesa übergeben.

„Viel mehr als die Anschaffung zu finanzieren, konnten wir nicht tun“, sagt Präsident Dr. Gernot Pietschmann. Ein paar Eigenleistungen kommen aber doch noch zum Vorschein. Mit zwölf Lkw-Ladungen Muttererde haben die Lions das Gelände profiliert. Der Untergrund für den Spielschiff wurde von ihnen ausgeschachtet. „Nur bei der Grasansaat waren wir wegen der Trockenheit nicht so erfolgreich“, räumt Dietmar Schurig ein, will da aber im Herbst nacharbeiten.

„In unserer Einrichtung betreuen wir derzeit 13 Kinder und fünf Mütter mit ihren Kindern“, erläutert Leiterin Christine Kettner. Für die vor allem jüngeren Kinder sei die Arche ein besonders geeignetes Spielgerät.

.

Von Axel Kaminski