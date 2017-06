Oschatz. Sauberer Badespaß in Borna ist künftig garantiert: Der neue Pool im Kinderheim der Evangelischen Jugendhilfe Obernjesa bekommt ein zusätzliches Minibecken, in der sich die Nutzer vorm Planschen die Füße sauber machen können. Möglich macht das der Lions-Club Oschatz, dessen Mitglieder bereits die Erneuerung des maroden Pools aus DDR-Zeiten ermöglichten (wir berichteten). Federführend ist, wie damals, Lions-Freund Dietmar Schurig. Der ehemalige Geschäftsführer des Betonwerks Oschatz legt selbst Hand an, um das Fußbadebecken noch diese Woche fertig zu bekommen. Unterstützt wird er vom Hausmeister des Kinderheims, Alexander Kettner. Der Grund für diesen Ausnahme-Einsatz ist, dass die notwendigen Handwerksfirmen derzeit volle Auftragsbücher haben, meint Schurig. So ließ sich Schurig lediglich das Material zur Verfügung stellen – vom Betonwerk Oschatz, der Firma Kunststeinelemente Annett Hegewald sowie dem Fliesenleger David Wohllebe. Das nächste Projekt des Lionsclubs im Heim ist schon geplant. Im neu gestalteten Außenbereich soll noch dieses Jahr ein Kletter- und Spielschiff ankern.





Von Christian Kunze