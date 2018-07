Sornzig/Oschatz

Schwimmen, springen, schaukeln. klettern und im Sand spielen– all das konnten die Jungen und Mädchen im Kinderheim der Evangelischen Jugendhilfe Obernjesa bisher nicht. Dank der tatkräftigen und finanziellen Unterstützung des Lionsclubs in Oschatz gehört das jedoch der Vergangenheit an.

Lions investieren 12 000 Euro

Die Mitglieder der beiden Wohngruppen im Schul- und Vorschulalter nahmen jetzt das neu gestaltete Areal in Beschlag. Eine Nestschaukel, ein Klettergerüst mit Sandspiel, ein Trampolin und ein kleiner Pool – all das ermöglichten die Initiatoren des Lionsclubs. Teamleiter Thomas Pietsch nutzte die Einweihung im Beisein der Kinder und Sponsoren dafür, um voraus zu blicken. Das Engagement des Oschatzer Lionsclubs in Sornzig ist noch nicht beendet. Im Herbst soll es weiter gehen. Dann bekommen die fußballbegeisterten Schulkinder zwei Tore samt Ballfangnetzen. Insgesamt, so der Lions-Präsident Gernot Pietschmann, sind durch diese beiden Initiativen rund 12 000 Euro nach Sornzig geflossen.

Bereits in Borna geholfen

Geld, das die Männer und ihre Frauen unter anderem aus den Club-Mitgliedsbeiträgen, den Erlösen des Weihnachtsmarktes und weiteren Veranstaltungen aufgebracht haben. Auch 22 Jahre nach der Gründung in Oschatz sehen die derzeit 26 Lionsfreunde ihre Aufgabe darin, denen zu helfen, die unverschuldet in Not geraten sind oder nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Im vergangenen Jahr brachten sie sich auf Vorschlag des Mitglieds Dietmar Schurig im Kinderheim Borna, ebenfalls in Trägerschaft der Jugendhilfe Obernjesa, ein (wir berichteten). Nun ist Sornzig an der Reihe.

Neuer Präsident steht fest

Die nächsten Aktivitäten des Clubs werfen ihre Schatten voraus, informiert Präsident Pietschmann. Das Sommerkonzert mit dem Londoner Starpianist Andreas Boyde findet am 31. August in der Oschatzer St. Aegidienkirche statt. Der Erlös ist für neue Projekte vorgesehen, dann unter der Federführung des Nachfolgers Gernot Pietschmanns. Der Oschatzer Notar Christian Salzig übernimmt das Zepter.

Von Christian Kunze