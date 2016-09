Oschatz.. Ein ICE-Zug auf der Bahnstrecke zwischen Oschatz und Mügeln wäre ein gelungener Aprilscherz. Im Modell der Strecke im Gebäude am Oschatzer Südbahnhof rückt diese Spielerei in greifbare Nähe – und wird doch nie Realität. Denn das Modell des ICE „Oschatz“ wird dort zum Anschauen ausgestellt – nicht zum auf die Gleise stellen. Gestern überreichte Oberbürgermeister Andreas Kretschmar (parteilos) den dreiteiligen Minizug an die Modellbahner um Dietmar Pohl. Der Thalheimer und seine Mitstreiter haben einen Streckennachbau im Maßstab 1:87 seit der 2. Kleinen Gartenschau Anfang Juni am Südbahnhof untergebracht. Nun kommt noch eine Dauerleihgabe der Stadtverwaltung Oschatz hinzu. Der Original-ICE trägt den Namen „Oschatz“ seit dem 30. März 2006. Die Taufe fand in Oschatz statt und inzwischen ist der Zug in ganz Deutschland auf Gleisen unterwegs. Das Geschenk verlässt die Amtsstube Andreas Kretschmars und ist nun ein kleines Zeugnis der Bahngeschichte in den Räumlichkeiten am Südbahnhof. Neben einer Werkstatt und der wachsenden Streckenanlage im ersten Stock plant die Döllnitzbahn im Erdgeschoss eine Ausstellung. Dafür werden derzeit Vorbereitungen getroffen. Die Modellbahnanlage kann während der Dampffahrt-Tage der Döllnitzbahn besichtigt werden. Seit der Eröffnung kommen pro Wochenende zwischen 80 und 100 Neugierige, so Dietmar Pohl.

Von Christian Kunze