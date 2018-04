Achtung, Satire - Oschatzer Modenacht 2018: „Gemeinsam sind wir chic!“

Früher war alles besser, sagen manche über die Modenacht. Als es eine Gala gab, war die Welt noch in Ordnung für jene. Deshalb möchte die Werbegemeinschaft zurück zu den Wurzeln.

Noch, so scheint es, mangelt es dafür an Personal. Das hat sich aber schnell erledigt, wenn sich beim Publikumsliebling auf dem Neumarkt Partner einklinken, die nur indirekt, entfernt, im weitesten Sinne oder gar nichts mit Mode zu tun haben. Motto für 2018: „Gemeinsam sind wir chic!“ Wer da alles in Frage kommt?

Mathematik- und Medienmode

Kinder zum Beispiel. Ja klar, Minderjährige arbeiten zu lassen, ist verboten. Aber das, was sie im Unterricht schaffen, können sie auch auf dem Laufsteg präsentieren. Das schaffen schon die Grundschüler. Rund um den Collm flirten die Jungen und Mädchen gerade mit ihrer Tageszeitung. Die OAZ kommt frei Haus – und wer sagt denn, dass die im Klassenzimmer nur gelesen werden darf? Mit mehreren Lagen Zeitungspapier lassen sich prima Klamotten herstellen und vorzeigen – jawohl, die Zeitung ist im Haushalt nach wie vor vielseitig einsetzbar!

Die älteren Schüler, vorzugsweise am Gymnasium oder der Berufsschule, zeigen andere Vielfalt. Wenn Sie mit ihren mannigfach zur Auswahl stehenden Taschenrechnern auf die Bühne kommen, bekommt dieser Aspekt der Lehrmittelfreiheit endlich mehr Aufmerksamkeit.

Fleißige fesche Forstarbeiter

Und dann gibt es ja noch die fleißigen Forstarbeiter. Die sind noch immer mit dem Aufräumen nach Orkan Friederike beschäftigt. Dabei tragen sie Spezialkleidung, um sich gegen Verletzungen beim Bäume zerkleinern abzusichern. Die Kollektion des Staatsbetriebs Sachsenforst umfasst alles, was man braucht: Sachsens schönste Schnittschutzstiefel – samt Hose, Jacke, Handschuh und Helm.

Von Christian Kunze