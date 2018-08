Oschatz

Mit dem Klopapier ist es wie mit vielen anderen fundamentalen Dingen des Alltags: Wenn sie da sind, verlieren wir nicht viele Worte darüber, aber wehe, sie fehlen einmal... Am bevorstehenden Sonntag, dem 26. August, wird der Tag des Toilettenpapiers begangen. Dieser dient dazu, an die alltägliche Nützlichkeit und Unentbehrlichkeit des Klopapiers zu erinnern. In der aktuellen Sonderausstellung „Drauf geschissen! – Die Geschichte des stillen Örtchens“, die derzeit im Stadt- und Waagenmuseum zu sehen ist, wird diesem Tag natürlich besondere Beachtung geschenkt.

Autor aus Dresden

„Das Museum lädt am Sonntag ab 15 Uhr zu einer Sonderführung ein. Dann steht das Toilettenpapier im Mittelpunkt“, informiert Museumsleiterin Dana Bach. Auch weitere kuriose Fakten zum stillen Örtchen können Besucher dann erfahren. Unmittelbar nach der Führung liest der Dresdner Buchautor Dietmar Sehn aus seinem Manuskript „Rund um die Toilette“ amouröse Geschichten über den Ursprung der Toilette, das Toilettenpapier und kuriose Begebenheiten auf dem Klo. Bekannt ist Dietmar Sehn unter anderem durch seine Bücher „Aufgewachsen in der DDR“, „Dresdner Wahrzeichen“, „Bitte warten, Sie werden platziert“, „Leibzscher“, „Kriminelles aus Sachsen“ und seine drei sächsischen Weihnachtsbücher.

Im Anschluss an die Lesung lädt der Autor zu einer Signierstunde ein.

Karten für die Sonderführung inklusive der Buchlesung gibt es ab sofort im Vorverkauf für acht Euro im Stadt- und Waagenmuseum Oschatz sowie am Sonntag an der Tageskasse.

Von Christian Kunze