Oschatz

Hartmut Finger sammelt nicht nur Schreibmaschinen, er repariert sie – diese Leidenschaft führt dazu, dass alle 62 Schreibmaschinen, die seit Sonnabend im Stadt- und Waagenmuseum ausgestellt sind, tatsächlich funktionieren. Selbst tippen dürfen Besucher jedoch nur auf einer einzigen davon. Dafür hat der Sammler noch einmal schätzungsweise zwei Stunden Arbeit in jedes ausgestellte Exponat investiert.

Neben Schreibmaschinen hat der Dahlener auch Wissen zu den Geräten angehäuft. Zu jeder der 270 Exemplare könnte Hartmut Finger mindestens eine Geschichte erzählen. Etwa die, dass die Firma Remington, als erste mit der industriellen Fertigung der Maschinen am Markt, Männer zu fitten Schreibern ausbildete und diese gemeinsam mit den Geräten verkaufte – schließlich sollten die Apparate ja auch Absatz finden!

Spätestens mit Beginn des Ersten Weltkrieges sorgte die Schreibmaschine für eine besondere Emanzipation. Weil die Männer zum Dienst an der Waffe eingezogen wurden, waren die Büros und Firmenhäuser zunehmen mit tippenden Frauen besetzt. Die Tätigkeit an der Schreibmaschine bedeutete für viele Frauen einen festen Arbeitsplatz, Selbstständigkeit, geregeltes Einkommen – und damit eine Anerkennung.

Kurt Lehmann aus Oschatz, geboren um 1880 als Sohn eines Uhrmachermeisters, tüftelte Zeit seines Lebens an eigenen Schreibmaschinen. Der Konstrukteur und Erfinder brachte es zwar mit keiner seiner Maschinen zu einer Serienreife. Jedoch ist sein Name in der Oschatzer Stadtgeschichte untrennbar mit der Schreibmaschine verbunden – auch wenn es keine seiner Erfindungen in die Museumsschau geschafft hat.

Horch mal, was da klappert – Geschichten von Schreibmaschinen, Typen und Tasten – zu sehen noch bis 17. Juni im Stadt- und Waagenmuseum Oschatz, Frongasse 1

Von Christian Kunze