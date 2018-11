Oschatz

An der Döllnitz sind selbst die jüngsten Faschingsfans schon fit für die närrische Zeit. Als Günter Staffe, Zeremonienmeister des Oschatzer Carnevalclubs (OCC), am Sonntag auf dem Neumarkt die Frage stellte, wann denn der Faschingsverein gegründet wurde, rief ein Mädchen wie aus er Pistole geschossen. „Am 11.11.“. Eine überzeugendere Antwort kann es kaum geben.

Begleitet vom Musikverein Lampertswalde und reichlich 200 schaulustigen Besuchern gaben die Oschatzer Narren einen kleinen Einblick in das tänzerische Können der Kinder-, Jugend- und der Erwachsenenfunkengarde.

Kretschmar: Stadtkasse ist leer

Zuvor galt es noch, dem Oberbürgermeister Andreas Kretschmar den Rathausschlüssel abzuluchsen – zumal an einem Sonntag, wenn ein Beamter noch weniger tut als ohnehin schon. OCC-Präsidentin Sindy Gärtner gelang es schließlich doch, das Stadtoberhaupt mit Hilfe einiger Fünkchen auf den Markt zu holen. Dort bedankte er sich sogleich für die „schöne Entführung“, überreichte neben dem Schlüssel eine Flasche hochprozentiges „Schlossöl“ und gab den Narren einen guten Rat. „Die Stadtkasse müsst ihr nicht plündern, das lohnt sich nicht, die ist nämlich leer.“

Zur Galerie Die Oschatzer Faschingsfreunde haben die närrische Saison eröffnet.

Tolles Programm geplant

Alles andere als leer werden am 17. Februar die Wagen der Döllnitzbahn sein. Dann lädt der OCC zum fünften Mal in Folge zum Umzug mit dem Wilden Robert entlang der Bahngleise zwischen Oschatz und Mügeln ein. Am 23. Februar öffnen sich die Türen der Stadthalle zur großen Abendveranstaltung – mit Büttenrede, Sketchen, Elferrat und noch mehr Tanz.

Die Saison hat der OCC unter ein süßes, deftiges, genussvolles Motto gestellt. Wenn in der Döllnitz Milch und Honig fließen, am Collm Weinreben sprießen und Narren gebratene Tauben in mundgerechten Happen genießen, steht fest: „Vom Zentrum bis zum Stadtesrand, ganz Oschatz ein Schlaraffenland“.

Von Christian Kunze