Oschatzer Oberbürgermeister prangert beim Neujahrsempfang Bürokratie an

Als erste Stadt im Landkreis Nordsachsen hatte Oschatz am Mittwoch zum Neujahrsempfang eingeladen. In seiner Neujahrsrede rechnete Oberbürgermeister Andreas Kretschmar mit der Bürokratie in den Behörden ab. Sinnentleerte Regelungen würden Geld verschlingen und beim Bürger Unverständnis ernten.