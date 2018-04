Oschatz

Nicht nur an der Fassade der Oberschule Robert Härtwig wird in den Ferien gebaut. Auch im Gebäude tut sich etwas – und das schon seit längerem. Die Arbeiten für den lang ersehnten Aufzug sind in vollem Gange. Der Einbau eines Fahrstuhls zählte schon in den 1990er Jahren zu den Auflagen bei der Beantragung von Fördermitteln für Baumaßnahmen an dem historischen Schulgebäude.

Wesentlicher Beitrag zur Inklusion

Der Aufzug öffnet sich nach drei Seiten und hat ein integriertes Notrufsystem. Er bedient insgesamt sieben Ebenen, also alle Etagen vom Keller bis zum Chemiekabinett unter dem Dach. Er ermöglicht Schülern mit körperlichen Beeinträchtigungen den barrierefreien Zugang und ist damit ein wesentlicher Beitrag zu Inklusion, betonte Schulleiterin Kerstin Wasiak. Gleichzeitig wird im Erdgeschoss ein behindertengerechtes WC eingebaut. Mit der Fertigstellung rechnet die Verwaltung Ende August. Kosten: Gut 600 000 Euro.

Preissteigerungen durch Brandschutzauflagen

Schon im Januar vergaben die Stadträte den Auftrag an die Bausanierungs-GmbH Böhme aus dem Torgauer Ortsteil Staupitz. Im Februar begannen die Arbeiten. Die Installation der Elektro- und sicherheitstechnischen Anlagen erledigt ein Unternehmen aus Grimma. Zuletzt beschäftigte sich der Stadtrat mit Preissteigerungen für beide Leistungen – aufgrund der gestiegenen Anforderungen an den Brandschutz. Die Preissteigerungen sind mit dem Fördermittelgeber abgestimmt und im Haushalt eingeplant.

An der Oberschule Robert Härtwig lernen zur Zeit 526 Schüler. Sie werden von 42 Pädagogen unterrichtet.

Von Christian Kunze