Oschatz

Gebaut wurde in den Ferien in der Robert-Härtwig-Oberschule in der Bahnhofstraße nicht nur am Fahrstuhl und an der Fassade. Auch unter dem Dach wurde eine Unterrichtsraum komplett erneuert. Das am höchsten gelegene Zimmer, das Fachkabinett für den Unterricht in Chemie, hatte einer Generalüberholung auch dringend nötig. Im Juni begannen die Bauarbeiten, zum Start des neuen Schuljahres waren sie beendet.

Förderung vom Freistaat

Die Materialien für den Unterricht waren bereits seit mehr als einem Vierteljahrhundert im Bestand der Schule, die Möbel waren sogar noch älter und kamen aus dem Bestand des Unternehmens Glasseide im Wellerswalder Weg, erinnerte Oberbürgermeister Andreas Kretschmar. Er machte sich unlängst ein Bild von den verbesserten Lernbedingungen für die Schülerinnen und Schüler ab der Klassenstufe 8. Die Stadt investierte hier mit Hilfe des Investkraftstärkungsgesetzes und Fördermitteln des Freistaates Sachsen insgesamt 150 000 Euro, und 30 000 davon kamen aus der Stadtkasse.

Moderne Ausstattung

Fachbereichsleiterin Christine Schladitz freut sich vor allem über den neu geschaffenen Gang zwischen den Bankreihen, den es vorher nicht gegeben hatte. Weitere Änderungen sind der nun auf einem erhöhten Podest angeordnete Lehrertisch und die neuartige Unterrichtstafel, eine Kombination aus herkömmlicher und interaktiver Arbeitsfläche in Pylonenausführung.

Lehrbedingungen verbessert

Erneuert wurden zudem der Demonstrationsabzug und die Schülerexperimentiertische sowie der Vorbereitungsraum mit Laborspüle, Laborspülmaschinen, Lagerschränken, Experimentierstrecke zur praktischen Unterrichtsvorbereitung und zwei Lehrerarbeitsplätzen zur theoretischen Unterrichtsvorbereitung.

Von Christian Kunze