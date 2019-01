Oschatz

Was in der Oberschule Robert Härtwig passiert, steht in der Schülerzeitung der Bildungseinrichtung. Das Team von „Roberts Reporter“ präsentierte sich zum Tag der offenen Tür am Sonnabend neben weiteren Ganztagsangeboten.

Die jungen Rechercheure Ben Gründler, Tom Thiemann und Josef Görner unterstützten darüber hinaus Fachlehrerin Kerstin Bendig im neuen Chemiekabinett der Schule bei Schauexperimenten. Künftige Schüler hatten hier die Möglichkeit, Sauerstoff nachzuweisen oder Magnesium in einer Feuerflamme zum Leuchten zu bringen. Schon am Haupteingang verteilten Tim Lieback und Luca Kretschmer Smiley-Aufkleber mit lachenden, neutralen oder grimmigen Gesichtern. Diese sollten nach dem Rundgang auf einem Poster an entsprechende Stelle geklebt werden, Überschrift: „Wie hat Ihnen der Tag der offenen Tür gefallen?“. Nach drei Stunden klebten zwei am grimmigen Gesicht, drei am neutralen und dutzende am lachenden Gesicht.

Zur Galerie Eindrücke vom Tag der offenen Tür an der Oschatzer Oberschule

Die Präsentation der einzelnen Unterrichtsfächer und -methoden wurde unter anderem bereichert durch ein Café, eine Tombola und Aufführungen in der Schulaula. Neben der Schulband konnte man dort etwa Melanie Tietze lauschen, die eine sächsische Mundart-Variante des „Erlkönig“ von Goethe vortrug. Für die erwachsenen Besucher war es zudem eine Freude, im Biologiekabinett an einem Modell die inneren Organe des Menschen richtig zu sortieren. Fachlehrerin Christine Schladitz gab dabei, wenn nötig, Hilfestellung – ganz Lehrerin eben.

Unterstützt wurden die Pädagogen von Schülerinnen und Schülern. Eine Reihe Siebtklässler gehörte zu den Schülerlotsen. Unter ihnen Emenda Haupt, Leonie Lenke und Vreni Semper. „Wir führen Besucher durch das Schulhaus und beantworten Fragen. Am meisten wird nachgehakt, wie es sich ab den oberen Klassenstufen mit den Zimmerwechseln verhält“, berichtet Emenda Haupt.

Anmeldung Fünftklässler im Sekretariat: 4. März 12 bis 18 Uhr, 5. März 8 bis 12 und 14 bis 18 Uhr, 6. März 14 bis 17 Uhr, 7. März 8 bis 14 Uhr, 8. März 8 bis 12 Uhr. Notwendige Unterlagen: Anmeldeformular der Grundschule, Kopie Halbjahreszeugnis, Kopie Geburtsurkunde, Original Bildungsempfehlung, sofern vorhanden, Sorge- und Umgangsrechtsentscheidung, Integrationsbescheid sowie Lese-Rechtschreibschwäche-Bescheid.

Von Christian Kunze