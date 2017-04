Hof/Oschatz. Sonniger Start in die Saison: Am Sonnabend trafen sich die Liebhaber alter Autos und Motorräder zu ihrer schon traditionellen ersten gemeinsamen Ausfahrt und „Benzingesprächen“. Die Mitglieder des Motorsportclubs (MSC) in Oschatz wandern mit diesem Auftakttreffen von Jahr zu Jahr. Für 2017 hatten sie den Hof der Jahnataler Jungpflanzen im Naundorfer Ortsteil Hof dafür auserkoren. Der Zusammenschluss interessierter Schrauber und Fahrer eint Mitglieder aus der gesamten Collm-Region. Viele von ihnen fiebern dem Termin entgegen, freuen sich auf das Fachsimplen, Tauschen von Ersatzteilen oder einfach nur darauf, sich mit Gleichgesinnten den Fahrtwind um die Nase wehen zu lassen. Nicht zuletzt sind beim Saisonauftakt Kinder und Enkel dabei, die an das Hobby der Älteren herangeführt und begeistert werden.



Von Christian Kunze