Oschatz

Bahnhof wieder eingeweiht und neuer Triebwagen für die Döllnitzbahn – in Sachen Mobilität ist in Oschatz einiges in Bewegung geraten. In diesen Kontext passt auch die Übergabe eines neuen Dienstwagens für die Oschatzer Stadtverwaltung. Das Besondere: Es ist ein Elektro-Auto. Bereits in der Vergangenheit hatte die Stadtverwaltung mit einem von der Envia zur Verfügung gestellten E-Auto Erfahrungen sammeln können. Jetzt hat die Stadtverwaltung selbst ein E-Auto angeschafft beziehungsweise geleast.

Übergabe E-Auto an die Oschatzer Stadtverwaltung Quelle: Hagen Rösner

„Wir verfügen in der Stadtverwaltung über zwei Dienstwagen, die hauptsächlich von den Mitarbeitern des Ordnungsamtes genutzt werden. Aus Altersgründen stand jetzt eine Neuanschaffung an und wir haben uns für ein Elektro-Auto entschieden“, so der Beigeordnete Jörg Bringewald bei der Fahrzeugübergabe. Der neue E-Golf wurde beim Mügelner VW-Autohaus Hirth geleast. „Der E-Golf verfügt über innovative Technik und ist wie gemacht für den geplanten Einsatz mit Fahrstrecken innerhalb der Stadt“, so Autohausgeschäftsführer Ingo Hirth. Das Fahrzeug hat einen Listenpreis von rund 36 000 Euro und wird je nach Fahrverhalten mit einer Reichweite von 150 Kilometern mit einer Batterieladung angegeben.

„Die Reichweite ist natürlich für uns interessant. Aber im innerstädtischen Bereich sind wir sehr variabel und haben ja auch die Möglichkeit, Standzeiten zur Wiederaufladung zu nutzen. Wir werden mit diesem Fahrzeug jetzt weitere Erfahrungen sammeln“, so Jörg Bringewald.

Oschatz verfügt in der Altoschatzer Straße über eine öffentliche Ladesäule für Elektro-Autos. Diese wird von der Envia betrieben. Zur Nutzung ist jedoch eine einmalige Anmeldung notwendig. HR

Von Hagen Rösner