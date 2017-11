Oschatzer Pfarramt wieder Sammelstelle für Weihnachten im Schuhkarton

Oschatz. Auch in diesem Jahr ist die Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde Oschatz wieder eine Sammelstation für die traditionelle Benefiz-Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“. Seit 22 Jahren sammelt der Verein Geschenke der Hoffnung mit Sitz in Berlin Präsente – vorrangig für Familien in Osteuropa. In diesem Jahr liegt der Schwerpunkt der Unterstützung Bedürftiger in der Ukraine, Serbien, Montenegro und der Mongolei.

2016 rund 400 000 Kartons verschenkt

Überreicht werden die gefüllten Schuhkartons in der Regel von Kirchgemeinden unterschiedlicher Konfessionen. „Oft entstehen durch diese Angebote weitere persönliche Beziehungen zwischen Familien, manche Orte haben gar Initiativen gegründet, die Spendenempfänger über die Weihnachtszeit hinaus begleiten und versorgen“, berichtet Geschenke-der-Hoffnung-Vorstandschef Bernd Gülker. Im vergangenen Jahr gingen aus dem deutschsprachigen Raum rund 400 000 Kartons auf die Reise, weltweit sind seit dem Jahr 1993 über 146 Millionen Kinder damit überrascht worden.

Um die Aktion zu finanzieren, müssen pro Karton acht Euro hinterlegt werden. Befüllt und gestaltet werden kann die kleine Kiste von den Absendern ganz individuell. Bewährt hat sich dabei eine Mischung aus Kleidung, Spielsachen, Schulmaterialien, Hygienebedarf und Süßigkeiten. Tipps und Hinweise dazu, was nach Möglichkeit nicht verpackt werden sollte, finden Interessierte auf der Internetseite der Aktion.

Abgabe der Päckchen spätestens am 11. November

„In Oschatz können die fertig gepackten Schuhkartons bis zum Freitag, dem 10. November, im evangelisch-lutherischen Pfarramt am Kirchplatz 2 abgegeben werden. Der letztmögliche Abgabetermin ist wie gewohnt zu unserem Martinsspiel am Sonnabend, dem 11. November, um 17 Uhr in der St. Aegidienkirche in Oschatz“, teilt die Gemeindepädagogin Katja Dorschel mit.

Öffnungszeiten des Pfarramtes: Dienstag 9 bis 12 und 14 bis 16 Uhr, Donnerstag 9 bis 12 und 14 bis 17.30 Uhr, Freitag 9 bis 12 Uhr. Weitere Informationen zur Aktion unter www.weihnachten-im-schuhkarton.org.

Von Christian Kunze