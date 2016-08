Oschatz. Gut Ding will Weile haben – mit diesem geflügelten Wort umriss Dana Ihm die Bemühungen um den neuen Standort für altersgerechtes Wohnen in der Seminarstraße. Am Mittwoch lud die Bauherrin zur symbolischen Grundsteinlegung für das neue Objekt des Oschatzer Pflegedienstes Ihm ein. Hier sollen 26 Wohnungen für einen würdigen Lebensabend von Seniorinnen und Senioren entstehen. Neben barrierefreien Zugängen sind ein Aufzug, eine große Terrasse sowie ein grüner Außenbereich geplant – letzterer soll auf einem Nachbargrundstück Platz finden, das die Investoren außerdem erworben haben. Auf vier Etagen wird neben einem Mehrzweck- und Gemeinschaftsraum Platz für 20 Zwei-Raum-Wohnungen, vier Drei-Raum-Wohnungen und zwei Ein-Raum-Wohnungen geschaffen. Insgesamt nimmt Dana Ihm für dieses Vorhaben reichlich zwei Millionen Euro in die Hand. Läuft alles nach Plan, wird das Haus Ulanenhof im Juli kommenden Jahres eröffnet werden. Seit dem Jahr 2009 reifen die Pläne des Pflegdienstes, zuvor stand das ehemalige Landwirtschaftsamt lange Zeit leer. Pläne, das marode Objekt zu sanieren, lösten sich nach einem vernichtenden Holzgutachten in Luft auf. So fasste Dana Ihm den Plan für Abriss und Neubau.



Von Christian Kunze