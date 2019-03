Oschatz

Leipzig liest – und Oschatz liest mit! Es ist Buchmesse. Ein Blick in die Literatur löst einige Probleme – vor allem den Erzieherinnenmangel in den kommunalen Kindertagesstätten! Lesen lehrt wissen – das wusste schon meine Urgroßmutter!

Vorbild Jurassic Park

Die Dinosaurier, die der Zirkus Rogall diese Woche in die Stadt gebracht hat, sind nicht echt. Dennoch könnten sie den Oschatzer Hauptamtsleiter Manfred Schade zu einer Idee inspirieren, die Michel Crichtons Romans „ Jurassic Park“ entstammt. Bei Crichton klonen Wissenschaftler Dinosaurier aus millionen Jahre alter DNA. Ganz soweit braucht Manfred Schade allerdings nicht zurück gehen, um ausreichend qualifizierte Erzieherinnen für die städtischen Kindereinrichtungen zu erhalten. Er richtet sich im Keller des Rathauses einfach ein Genlabor ein und extrahiert aus gesammelter DNA jetziger und ehemaliger Erzieherinnen das Material zum Klonen weiterer Fachkräfte.

Gen-Experiment

Bei der Gelegenheit kann er auch gleich künftigen Tarif-Streitigkeiten vorbeugen. Den Klonen wird das Gerechtigkeits-Gen entfernt – dann streiken sie nicht und bewerben sich auch nicht in Einrichtungen der Nachbargemeinden! Künstlich geschaffene Wesen haben zudem den Vorteil, dass sie rund um die Uhr eingesetzt werden können und nicht über Arbeitnehmerrechte verfügen, so lange diese für Klone nicht gesetzlich verankert werden. Einziger Nachteil: Das Pilotprojekt „Pädagogik Park“ wird teuer für Oschatz, denn es muss sich erst in der Praxis bewähren, ehe es vom Freistaat bezuschuss wird.

Von Christian Kunze