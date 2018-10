Oschatz

In wenigen Tagen ist es soweit: Das Oschatzer Platschbad macht bis 2020 die Schotten dicht. Aus der Schwimmhalle soll eine multifunktionale Freizeiteinrichtung mit Wasseranlage, Kegelbahn und Hostel entstehen. Am Sonntag bietet sich Oschatzern und Auswärtigen vorläufig letztmals die Gelegenheit, von 11 bis 17 Uhr bei einer „Platsch-Party“ ins Wasser zu steigen. Lustige Spiele im und am Wasser, Partymusik mit der Titan Discothek und der Platschfrosch warten auf die Gäste. Es gelten die regulären Eintrittspreise, teilt Claudia Werner mit.

Geänderte Öffnungszeiten für Saunalandschaft

Einen Tag später beginnen bereits die Bauarbeiten. Die Saunalandschaft wird allerdings noch bis Jahresende offen stehen. Am 1. Januar werden auch hier die Türen geschlossen. Bis dahin gelten neue Öffnungszeiten (Sonntag bis Dienstag von 10 bis 20 Uhr, Mittwoch bis Samstag von 14 bis 22 Uhr).

Die Wiedereröffnung ist nach derzeitigem Stand für das Frühjahr 2020 angesetzt. Obwohl die Arbeiten am Gebäude stattfinden, wird die Außenanlage im Sommer des kommenden Jahres ebenfalls geschlossen bleiben. „Baustellenzufahrten, Außenbaustellen und die technische Trennung aller Medien im Keller des Bades machen diese Entscheidung notwendig“, heißt es auf der Webseite des Badbetreibers dazu.

Der Umbau der Einrichtung, die von der Oschatzer Freizeitstätten GmbH (OFG) betrieben wird, kostet in Summe etwa 5,6 Millionen Euro. Mehr als 4,55 Millionen davon kommen durch Fördermittel zusammen. So verbleibt ein Eigenanteil in Höhe von rund 1,05 Millionen bei der Stadt. Ein Kredit musste dafür nicht aufgenommen werden.

Abstimmung über neuen Namen geht am 27. Oktober in die zweite Runde

Seit geraumer Zeit schon beabsichtigte die Stadt, das im Jahr 1998 eröffnete Bad zu modernisieren und bedarfsgerecht umzugestalten. Hintergrund ist, dass der städtische Zuschuss auf fast 900 000 Euro jährlich gestiegen war. Es fehlt an Besuchern. Die neue Kegelbahn soll zugleich als Ersatz für die marode Anlage am Wellerswalder Weg dienen.

Entsprechend der Umgestaltung des Bades zur multifunktionalen Einrichtung steht auch eine Namens- und Logoänderung bevor. Die Oschatzer waren aufgerufen, Vorschläge einzureichen. Über diese berät derzeit eine Jury. Die vorläufigen Ergebnisse sollen vom 27. Oktober bis 23. November zur erneuten Abstimmung freigegeben werden.

Abstimmung: www.oschatz-erleben.com/freizeitbad-platsch/namensfindung/

Von Christian Neffe