Oschatz

Wer nicht wirbt, der stirbt. Das weiß Anja Helbig, Inhaberin des Unternehmens „Mediation&Marketing“, kurz „M&M“. Seit kurzem kündigt die Merkwitzerin (noch ein M!) an, diesen Firmennamen wechseln zu wollen. Das schafft erstmal Aufmerksamkeit. Bisher wissen Zeitungsleser, Facebook-Nutzer und Gesprächspartner nur, dass künftig wohl die Mediation wegfallen soll und alles „etwas obstiger“ wird bei „M&M“. Die beiden M’s sollen uns allerdings erhalten bleiben – haben sich ja nun einmal eingeprägt bei den potenziellen Kunden.

Obst und Seefahrt

Los geht er, der Rätselspaß zum Wochenende. Obstige Ms gibts ’ne Menge. „Mirabelle&Melone“, „Mandarine&Marille“, „Maracuja&Morelle“, „Mispel&Mango“ – fällt Ihnen noch was ein? Für jene, die nicht genug haben können, schlage ich übrigens „Mulitvitaminsaft&Mehrfruchtnektar“ vor – da ist dann für jeden Geschmack etwas dabei!

Vielleicht ist der Fokus auf Obst aber nur ein gezielter Marketing-Trick, um die Oschatzer von anderen Ideen abzulenken. Weiten wir also unseren Blick. Im Netz verdichten sich Hinweise darauf, dass „M&M“ bald in See stechen könnte. Da ist von einer Mannschaft die Rede, man sieht Schiffe, Wellen und das Team als Bootsmannschaft. Steht das Doppel-M womöglich in Kürze dann für „Meer&Mehr“ oder „Maat&Mast“?

Landwirtschaft und Politik

Im ländlichen Raum verwurzelt, initiierte „M&M“ zuletzt die Imagekampagne „natürlich.frisch.nordsächsisch“ für die Bauernbetriebe des Landkreises. Was liegt nach diesem Erfolg näher, als selbst Felder zu bestellen oder Ställe auszumisten? Freuen wir uns also auf den einen neuen Landwirtschaftsbetrieb zum Beispiel mit dem Namen „Muh&Mäh“ oder „Milch&Mehrkorn“, der sich, der fortschreitenden Technisierung entsprechend, auch „Mensch&Maschine“ nennen könnte.Tja, Flexibilität ist alles!

Oder aber, die Marketing-Mediatoren machen demnächst in Politik und beraten Volksvertreter allen Schlages. Nötig wär’s. Die Agentur „Marx&Merkel“ wird sich schnell rumsprechen. Letztlich könnte die Geheimniskrämerei aber auch nur ein Streich sein, genau wie bei, ja, Sie ahnen es sicher schon, „Max&Moritz“.

Von Christian Kunze