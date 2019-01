Oschatz

Hartmut Schmidt aus Oschatz geht aufmerksam durch die Stadt. Ihm fiel ins Auge, dass es im Rathaus offenbar nicht üblich ist, die Flaggen der Europäischen Union, der Bundesrepublik Deutschland und des Freistaates Sachsen öffentlich aufzustellen oder zu hissen. „Im Rathaus sehe ich sie nicht, auch vor dem Gebäude wurde schon seit sehr langer Zeit nicht mehr Flagge gezeigt“, meint er. Daraus resultiert für ihn die Frage, ob es grundsätzlich nicht mehr üblich sei, die genannten Flaggen öffentlich zu zeigen und zu hissen.

Bund schreibt vor

Grundsätzlich wird vor Dienstgebäuden an festgelegten Tagen ohne konkrete Anordnung geflaggt. Dazu gehören laut Bundesministerium des Innern der 27. Januar als Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus, der 1. Mai (Tag der Arbeit), der 9. Mai (Europatag), der 17. Juni (erinnernd an den 17. Juni 1953, Volksaufstand in der DDR), der 2. Sonntag vor dem 1. Advent ( Volkstrauertag) sowie der Tag der Wahl des Deutschen Bundestages und des Europäischen Parlaments. Der Bundesminister des Innern kann zudem die Beflaggung anlässlich besonderer Anlässe, zum Beispiel Trauerfälle oder besondere Jahrestage, anordnen. Ableitend daraus formulieren die Bundesländer eigenständige Verwaltungsvorschriften oder Erlasse zur Beflaggung. In Sachsen wird demnach am Tag der Landtagswahl geflaggt. Ferner ist es den Bundesländern möglich, regionale Beflaggung zu erlauben, etwa die jeweiligen Flaggen der Sorben oder Schlesier in Sachsen.

Freistaat empfiehlt

Die Stadt Oschatz orientiert sich am Freistaat Sachsen. „Es gibt eine Beflaggungsordnung des Freistaates Sachsen, welcher die Anlässe festlegt, zu denen die Dienstgebäude des Freistaates zu flaggen sind. Die Stadt Oschatz folgt dieser gesetzlichen Empfehlung“, erklärte Anja Seidel, Sprecherin des Rathauses. Grundsätzlich unterliege die Beflaggung der kommunalen Selbstverwaltung, also die Stadt selbst, das heißt der Oberbürgermeister, legt fest, ob zusätzlich geflaggt wird. „Zum letzten Mal hatten wir dies im Dezember 2016, als die Stadt ihre Trauer über den Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt zum Ausdruck gebracht hat“, präzisiert Seidel. Das nächste Mal werde Oschatz am 27. Januar 2019 regulär flaggen, zum Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus.

Auf die Frage nach der Aufbewahrung der Flaggen hat Seidel ebenfalls eine klare Antwort: „Die Flaggen und die dazugehörigen Masten befinden sich in einem Gebäude der Stadtverwaltung, dort werden sie verwahrt und gepflegt“.

Von Christian Kunze