Oschatz

Die letzte Sitzung des Jahres beginnt für die Oschatzer Stadträte mit einem Ritual – so auch heute Abend. Seit 1991 ist es Tradition, dass alle Mitglieder des Gremiums auf den Nachbau einer historischen Stuhlwaage aus dem Stadt- und Waagenmuseum steigen. Waagmeister Steffen Jentzsch ermittelt deren Gewicht, die Durchschnittssumme wird in Euro umgemünzt und jedem Stadtrat vom Sitzungsgeld abgezogen. Der so entstehende Betrag kommt nicht etwa der Stadtkasse, sondern einem gemeinnützigen Zweck zugute. Welcher das sein wird, darüber befinden die Räte vor dem Wiegen. Im Übrigen hat der Stadtrat in den zurückliegenden Jahren kontinuierlich zugenommen. Kamen 2016 insgesamt 2516 Euro für den Oschatzer Turnverein zusammen, freute sich die Stadtbibliothek 2017 über 2522 Euro. Insgesamt wurden in der Geschichte des Wiegens seit der ersten Auflage 1991 schon mehr als 40 000 Euro aufgebracht. Man darf gespannt sein, wie viel Geld dem diesjährigen Begünstigten zustehen. Wer es erfahren möchte, der ist zur öffentlichen Sitzung des Stadtrates eingeladen.

Die Sitzung des Oschatzer Stadtrates beginnt heute Abend um 18.30 Uhr im Ratssaal des Rathauses am Neumarkt.

Von Christian Kunze