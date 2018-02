Oschatzer Schöffe Günter Staffe (69) zieht nach neun Jahren Bilanz

In diesem Jahr ist Schluss: Nach neun Jahren endet für Günter Staffe die Tätigkeit als Schöffe am Landgericht Leipzig. Als ehrenamtlicher Richter hat der die Justiz kennen gelernt. Nun gibt er Tipps für potenzielle Nachfolger. Denn gesucht werden bis Mitte April Personen, die in Staffes Fußstapfen treten.