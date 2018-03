Oschatzer Schüler begrüßen Jugendliche aus Venissieux in Frankreich

Oschatz. Auch wenn das Wetter nicht gut ist – eine Freundschaft sollte Bestand haben. Mit diesen Worten im übertragenen Sinne spielte Oberbürgermeister Andreas Kretschmar am Montag auf den Wetterumschwung in Oschatz – von Sonne zu Regen – und auch auf die Beziehungen zwischen Oschatz und Venissieux an. Diese waren im vergangenen halben Jahrhundert mal mehr, mal weniger intensiv – und werden diese Woche mit einem Besuch Venissieuxer Schüler in Oschatz erneuert. Jugendliche ohne Vorurteile aufeinander zugehen lassen – aus Sicht der Verwaltung ist dies „der beste Weg, die Freundschaft zwischen Städten zu Menschen und Herzen zu bringen“, betont Stadt-Sprecherin Anja Seidel. Am Dienstag drehte der Mitteldeutsche Rundfunk in Oschatz für einen Beitrag zur Städtepartnerschaft, am Mittwoch besuchen Deutsche und Franzosen gemeinsam Dresden. Am Freitag reisen die Jugendlichen wieder in ihre Heimat – mit zahlreichen Eindrücken von ihren deutschen Freunde im Gepäck.

Von Christian Kunze