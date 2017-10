Oschatzer Schüler gestalten bunte Treppenstufen im E-Werk

Oschatz. Schluss mit dem tristen Grau: Nach der Alten Schaltwarte im E-Werk hat jetzt der Treppenaufgang frische Farbe bekommen: Die Stufen zur Kleinkunstbühne verwandelten sich diese Woche in eine gigantische Klaviertastatur. Verantwortlich für die Optik zeichnen Ferienkinder unter Anleitung des Künstlers René Dünki. Der Lampertswalder schuf nicht nur die Klang-Stufen mit den Kindern, sondern ließ sie das Pflaster im Hof und diverse andere Materialien verzieren. Gemeinsam mit dem benachbarten Jugendhaus des Vereins Sprungbrett Riesa und der dortigen Teamleiterin Claudia Hoffmann hatte der Verein Jugend-, Kultur- und Umweltzentrum kreative Angebote für die schulfreie Zeit konzipiert. Gekrönt wird das Programm kommende Woche mit einem Girls Day am 10. Oktober ab 10 Uhr im Jugendhaus und einem offenen DJ-Abend im E-Werk. Interessenten ab 14 Jahre können am 13. Oktober von 18 bis 23 Uhr ihre eigene Musik auflegen.

Weitere Informationen im Jugendcafé Wake up (Mo. 14 bis 18, Die & Do. 15 bis 21, Fr. 18 bis 23 Uhr) und im Jugendhaus Sprungbrett (Die., Mi., Fr. 14 bis 18 Uhr).

Von Christian Kunze