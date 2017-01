Oschatz. Seltener Besuch für die Lehrer und Schüler der Schule für geistig Behinderte in der Oschatzer Burgstraße – eine Delegation aus Nepal kochte am Dienstag in der schuleigenen Küche mit den Jungen und Mädchen landestypische Gerichte. Die Schüler revanchierten sich mit deutscher Kost – anschließend wurde gemeinsam gegessen und gesprochen. So sieht lebendiger Austausch aus.

Bernd Voigtländer, der das Treffen organisiert hat, möchte dazu beitragen, dass die Nepalesen das deutsche Bildungssystem kennenlernen. „Die interkulturelle Begegnung ist ein angenehmer Nebeneffekt“, meint er. Nach zahlreichen Reisen und Kontakten in das Land setzt er sich dafür ein, dass die Voraussetzungen für Bildung in Nepal besser werden – und spendet in regelmäßigen Abständen. „Wir sind hier um einiges besser aufgestellt als die Nepalesen. Auch dafür möchte ich die Schüler sensibilisieren“, nennt der Initiator eine Hoffnung.

Nachdem ein Besuch der Nepalesen im Vorjahr an bürokratischen Hürden gescheitert war, ist es nun möglich, dass sie sich in der Region ein Bild machen können. Unterstützt wurde Bernd Voigtländer in seinen Bemühungen vom Bundestagsabgeordneten Marian Wendt (CDU). Mit ihm besichtigen die Gäste aus dem Osten am Freitag die St. Aegidienkirche. Weitere Stationen sind die Kindertagesstätte des Arbeiter-Samariter-Bundes in der Dresdener Straße, das Berufliche Schulzentrum Oschatz, die Oberschule Robert Härtwig sowie das Thomas-Mann-Gymnasium und die Grundschule Schönnewitz in der Nachbargemeinde Liebschützberg.

Von Christian Kunze