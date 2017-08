Oschatzer „Schwan“ mit jungen Azubis und neuem Betreiber ab September

Alles neu im Oschatzer Gasthaus und Hotel zum Schwan: Im ersten Haus am Platz wurden jetzt drei neue Auszubildende begrüßt. Am 1. September wechselt dann der Betrieb von der kommunalen Treubau GmbH in die private Travdo Hotel & Resorts GmbH Rochlitz. Inhaber Nando Sonnenschmidt gibt jetzt erste Pläne Preis.