Oschatzer Sommertheater begeistert Zuschauer am Rosensee

Lichtklänge und Theater an besonderen Orten verbindet das Theatre de Luna seit einigen Jahren am Rosensee in Oschatz mit Inklusion. Menschen mit und ohne Behinderung stehen gemeinsam auf der Bühne und beschäftigen sich mit großen Themen. In diesem Jahr setzen sie sich in „Lissi und die Zeit“ kritisch und humorvoll mit Zeit auseinander.