Oschatz

Eine flauschige Überraschung krönte diese Woche einen Projekttag am Beruflichen Schulzentrum (BSZ). Die lebendigen Kaninchen der Familie Tandel ließen alle staunen – einschließlich der Lehrerinnen Karmen Bogusz und Andrea Bauroth. Denn keiner der an diesem Tag Involvierten, nicht einmal die Pädagogen, hatten davon etwas gewusst: Zum Abschluss eines bunten Vormittags brachten Peggy und Jörg Tandel, deren Tochter Anne zu den Auszubildenden am Beruflichen Schulzentrum gehört, die Tiere mit.

Sport, Spiel und Kreativität

Der Projekttag, den die angehenden Sozialassistenten der Einrichtung für Grundschüler gestaltet hatten, stand schon im Zeichen des bevorstehenden Osterfestes. Die Jungen und Mädchen der dritten Klasse der Grundschule Magister Hering erhielten als Andenken an diesen Tag ein süß gefülltes Osterkörbchen, von den Auszubildenden eigens angefertigt und bestückt. Dem vorangegangen war ein besonders gesundes Frühstück, ebenfalls zusammengestellt und zubereitet von den Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Eine Stärkung war auch notwendig, denn der Stationsbetrieb, den die kurz vor ihrer Prüfung stehenden Auszubildenden für die Kinder ausgetüftelt hatten, war nicht von Pappe.

Angehende Sozialassistenten gestalten Projekttag für Magister Hering Grundschule Oschatz Quelle: Christian Kunze

Sportliche Herausforderungen mit einem Kennenlernspiel, Hürdenlauf, Büchsenwerfen und Eierlaufen wechselten da mit kreativen Aufgaben, die bis zum bunten Ergebnis auch einiges an Konzentration von den Grundschülern abverlangten. Beim Bemalen von Ostereiern oder der Verwandlung einer selbst mitgebrachten alten Socke in eine neu, lustig dreinschauende Puppe hatten die Auszubildenden die volle Aufmerksamkeit ihrer jungen Besucher.

Kooperation etabliert

Für Andrea Bauroth, Lehrerin an der Grundschule Magister Hering und Karmen Bogusz, der Lehrerin der Außenstelle des BSZ, hieß es während der gemeinsamen Stunden an diesem Vormittag neben der Betreuung vor allem eines: Fotografieren. Denn solch ein außergewöhnliches Projekt soll natürlich angemessen dokumentiert werden – denn der nächste Tag der offenen Tür kommt sicher. Das besondere Zusammentreffen der beiden Generationen in der Berufsschule hat bereits Tradition. Seit etwa fünf Jahren, so vermuten die beiden Lehrerinnen, gibt es die schulartübergreifende Idee schon. Genau festlegen möchte sich allerdings keine von ihnen. Fest steht nur, dass beide Häuser gewillt sind, diese Kooperation fortzusetzen.

Von Christian Kunze