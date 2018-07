Oschatz

Seit 39 Jahren ist Christoph Senkel Vorsitzender des Kleingartenvereins Oschatz Süd – Sparte Erich Billert. Seit ebenso vielen Jahren feiern die Mitglieder das Sommerfest. Im kommenden Jahr möchte Senkel den Vorsitz abgeben. Ende 2019 findet die turnusmäßige Neuwahl des Vorstandes statt. Bis dahin gilt es, einen Nachfolger zu finden, ja womöglich den Vorstand komplett neu zu besetzen. Eine schwierige Aufgabe, denn der Generationswechsel wird angesichts eines Durchschnittsalters der Spartenmitglieder von 60 Lenzen alles andere als einfach. „Wichtig ist, dass der Neue auch eine Gruppe von motivierten und engagierten Leuten hinter sich hat“, so Christoph Senkel.

Noch nicht ganz so lange, sondern „nur“ rund 20 Jahre gibt es bei Billerts Brot aus dem eigenen Backofen. Das ging am Wochenende genau so gut weg wie die Getränke und Lose für die Tombola. An den kulinarischen Angeboten feilen die Mitglieder das jedes Jahr neu, allerdings gibt es auch Klassiker, auf die niemand verzichten mag. Oberste Priorität hat dabei, dass alles, was kredenzt und geboten wird, von den Laubenpiepern selbst kommt. „Wir stemmen die Gastronomie komplett in Eigenregie, nutzen das uns zur Verfügung stehende Geld, um anspruchsvolle Kultur einzukaufen“, meint der Vorsitzende. Am Sonnabend spielten die Domanis Livemusik, gab es einen Umzug durch die Sparte und zahlreiche Angebote für Kinder. Mit dieser Mischung startet der Verein in die 40. Festsaison – die wohl letzte unter Christoph Senkel.

Von Christian Kunze