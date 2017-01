Oschatz/Leipzig. „Hinter der Bühne flossen die Freudentränen“, berichtet Trainerin Marion Weidemann, nach dem Auftritt der 45 Mädchen und Jungen des Oschatzer Turnvereins (OTV), die am Mittwoch die Veranstaltung „Feuerwerk der Turnkunst“ in der Arena Leipzig eröffnen durften. „Es war einfach fantastisch und fehlerfrei. Ich danke den Kindern, die das viele Training so gut durchgestanden und trotz großer Aufregung, alles so toll gemacht haben. Wir konnten im Anschluss auch kurz mit ein paar Oschatzern sprechen. Alle waren begeistert.“ Rund 250 Oschatzer waren als Gäste vor Ort. Darunter auch OTV-Präsident Robert Stadler: „Es war insgesamt eine tolle Veranstaltung. Ich war ja bereits zum dritten Mal dabei. Das gesamte Angebot war hochkarätig. Das einzige Negative war, dass es keine Anmoderation gab und die Teilnehmer nicht genannt wurden.“ Ganz genau sah er natürlich bei dem Auftritt der Kindern aus Oschatz hin. „Mein Eindruck? Sie haben eine sehr, sehr gute Show hingelegt. Choreografisch war es hochwertig. Wir brauchen uns nicht verstecken.“

Stadler erinnert sich, den Jubel der Teilnehmer im Backstagebereich nach dem Aufritt bis zu den Publikumsplätzen in der Halle gehört zu haben. „Der Auftritt war für mich sehr bewegend. Natürlich habe auch ich mitgefiebert, wohl wissend, dass sie sehr gut vorbereitet waren. Alle haben vorher auch wirklich hart trainiert.“ Natürlich fieberten auch die Eltern der Kinder mit. „Die Aufführung von fünfeinhalb Minuten kam uns sehr lange vor. Die normalen Aufführungen dauern etwa zwei Minuten“, sagt Antje Scherf, deren Tochter mit auftrat. „Bei der Anmeldung wurden uns die Vorgaben genannt. Sechs Minuten durften nicht überschritten werden. Der Auftritt musste ins Rahmenprogramm passen, war mit der von uns ausgesuchten Musik genau abgestimmt“, erklärt die Trainerin der Kinder. Einige Künstler, die mit im Backstagebereich waren, kamen zu den kleinen Turnern, wünschten ihnen viel Erfolg und nahmen sie in die Arme.

Schon bei der Abreise aus Oschatz in Richtung Leipzig lagen die Nerven der Teilnehmer blank. „Wir sind wahnsinnig aufgeregt. Bei uns, den Sternen, ist der Höhepunkt, dass die Schüler auf die Schultern der Jungs steigen. Es ging zwar einfach zu lernen, wir hoffen aber, dass es auch beim ,Feuerwerk der Turnkunst’ so funktioniert. Wir haben viel geübt, oft am Sonntag und Freitag. Der Auftritt ist etwas ganz Besonderes. Es muss einfach klappen“, sagten die elfjährigen Zwillinge Lisa und Laura Schmidt. Beide turnen bereits, seit sie drei Jahre alt sind. „Es ist für uns natürlich eine ganz neue Erfahrung, vor mehreren Tausend Zuschauern zu turnen. Da bleibt die Aufregung nicht aus. Ich denke, für mich wird der Höhepunkt sein zu hören, dass die Oschatzer Turner die Veranstaltung ,Feuerwerk der Turnkunst’ eröffnen“, so der 13-jährige Felix Burkhardt. Die 15-jährige Anna-Lena John wirkte vor der Abreise noch entspannt. „Wir, die große Gruppe, haben zuvor in der Rosental-Sporthalle intensiv den Flickflack und den Rückwärtssalto geübt. Ich denke, wir sind gut vorbereitet.“

„Es ist megacool. Das Größte bisher. Ich freue mich total. Unsere Übung mit der Musik ist richtig toll. Wir schaffen das!“ Die elfjährige Trang-Maria Zötzsche behielt recht. Es wird eine unvergessliche bleiben.

Von Kristin Engel