Oschatzer Stadtfest lockt am Wochenende ins Zentrum

Oschatz Veranstaltung - Oschatzer Stadtfest lockt am Wochenende ins Zentrum Mit 1000 Händen und gast ebenso viel Pferdestärken wartet am Wochenende das Oschatzer Stadtfest auf. Und das ist noch längst nicht alles. Die Neuausrichtung im zweiten Jahr läuft wieder unter der Regie Steven Dornbuschs.

Die Mitglieder der Interessengemeinschaft der Motorsportler der Region Oschatz beim Motoren anlassen in Hof. Am Sonntag sind sie in Oschatz anzutreffen. Quelle: Foto: Christian Kunze