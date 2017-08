Oschatzer Stadtteil Merkwitz hat eine neue Sirene

Merkwitz. Alles hat ein Ende – auch die Zeit, in der die alte Sirene im Ortsteil Merkwitz Einwohner und Einsatzkräfte über Brände und andere Katastrophenereignisse informierte. Das ursprüngliche Gerät stammt noch aus DDR-Zeiten, genießt Bestandschutz und wurde jetzt durch eine moderne Anlage ersetzt.

Die Stadt folgt mit dieser Investition einem Wunsch der Bevölkerung. Die neue Warnanlage ist entfernt vom bisherigen Standort an einem Laternenpfahl in der Hangstraße installiert worden, weil der Energieversorger EnviaM die dafür notwendigen Kabel erneuert und verlegt hat und ein neuer Anschluss am bisherigen Standort nicht mehr möglich war. In dieser Woche waren zwei Mitarbeiter der Hörmann Sirenensysteme GmbH vor Ort und brachten die notwendige Technik an. Unterstützt wurden sie dabei von Marcel Schmidt und Danny Kaschel, die sowohl für die Stadtverwaltung als auch für die Freiwillige Feuerwehr tätig sind. So konnte die Drehleiter eingesetzt werden, um die Signalhörner und Anschlüsse für die neue Sirene in luftiger Höhe gemeinsam mit den Experten der Hörmann GmbH anzubringen. Die Mitarbeiter Steffen Scholze und Falk Reimann sind Herren über rund 2000 Sirenen im gesamten Freistaat Sachsen und haben mit Wartung und Neuinstallation alle Hände voll zu tun. „Aktuell läuft die Umrüstung von analoger Alarmierung auf Digitalfunktechnik im Nachbarlandkreis Mittelsachsen. Das betrifft allein 400 Standorte“, so Falk Reimann. Das Unternehmen fertigt, vertreibt und wartet Sirenen rund um den Globus.





Von Christian Kunze