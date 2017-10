Oschatzer Super-Fleischer Felix Zieger verpasst Bundesausscheid

Oschatz/Borsdorf. Rinderkeule zerlegen, eine Wild-Pistazien-Pastete herstellen oder eine Grillplatte herrichten: All das beherrscht Junggeselle Felix Zieger von der Oschatzer Fleischwaren GmbH meisterhaft. Der jahrgangsbeste Junggeselle im Einzugsbereich der Handwerkskammer Leipzig hat sich am Wochenende an einem Leistungswettbewerb junger Fleischer aus den Bundesländern Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Brandenburg und Berlin beteiligt. Der Wettbewerb fand im Borsdorfer Bildungs- und Technologiezentrum der Handwerkskammer Leipzig statt.

Zwei Konkurrenten in Sachsen

Der 19-Jährige, der in Wetteritz bei Mutzschen wohnt, trat dabei direkt gegen seine sächsischen Konkurrenten Philipp Stoy (Kammersieger Chemnitz) und Franz Gawalski (Kammersieger Dresden) an – und musste sich seinem Kollegen aus der Landeshauptstadt geschlagen geben. Landessieger für Sachsen wurde Franz Gawalski. „Die Sieger des Wettbewerbs sind für die Teilnahme am Bundesausscheid qualifiziert“, informiert Andrea Wolter von der Handwerkskammer Leipzig.

Der Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks wird laut Wolter jährlich in rund 100 Handwerksberufen durchgeführt. Teilnahmeberechtigt sind Handwerker, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet und ihre Gesellenprüfung mit guten Ergebnissen abgeschlossen haben. Bundesweit nehmen jährlich rund 3000 Handwerker an diesem Wettbewerb teil.

Felix Zieger will Fleischermeister werden

Felix Zieger wurde nach seiner erfolgreich abgeschlossenen Berufsausbildung zum 1. August von der Oschatzer Fleischwaren GmbH übernommen – und ist damit noch nicht am Ziel seiner beruflichen Träume angekommen. Der 19-Jährige will sich nun auch noch zum Fleischermeister qualifizieren.

Von Frank Hörügel