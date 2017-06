Oschatz. Zum Kindertag werden Wünsche wahr – so auch am Donnerstag in der Tagesstätte Kunterbunt in Oschatz. Die Knirpse „kochten“ das erste Mal in der neu eingerichteten Waldküche. Zur Eröffnung gab es leckeres Eis und Besuch von einer ganz besonderen Dame: Die Waldfee weihte zusammen mit den Jungen und Mädchen den neuen Anziehungspunkt im Außenbereich ein. Passenderweise befindet sich die Küche an einem schattigen Plätzchen unter den mächtigsten Bäumen in der Kita. Hier werden die Steppkes künftig Naturmaterialien kennen lernen und mit ihnen hantieren – so sieht es das Konzept vor, das Kita-Leiterin Jana Findeisen gemeinsam mit einer Mitarbeiterin der Stadtverwaltung Oschatz erarbeitet hat. Bevor die Kleinen jedoch mit dem Ausprobieren beginnen konnten, bedurfte es noch eines besonderen Hilfsmittels. Um das Band durchzuschneiden, mit dem die Küche vor der Eröffnung abgesperrt war, holten die Erzieherinnen eine Schere – die Waldfee alias Erzieherin Silvana Wünsche hatte zwar einiges mitgebracht, dieses Werkzeug jedoch nicht. Schnipps – nun kann der Küchenspaß beginnen.

Von Christian Kunze