Oschatz. Für die Mitglieder des Leubener Fördervereins zur Erhaltung des Schloss es ist am Sonnabend ein Traum in Erfüllung gegangen. Innerhalb der MDR-Sender-Reihe „Mach dich ran“ konnten das Team aus Sachsen 200 000 Euro für das Schloss erspielen. Am vergangenen Sonnabend, gab es das Finale innerhalb der Stefanie-Hertel-Show „Meine Stars“. Unter der Moderation von Stefanie Hertel und Ingo Lenzen mussten die Leubener in drei Runden gegen die Mannschaft vom Spittel Großgottern aus Thüringen antreten. Dabei war sowohl für die Leubener als auch die Großengotterner während der gesamten zeit Gänsehaut angesagt. In der erste Spielrunde musste Fragen zu Baudenkmalen beantwortet werden – beispielsweise wie viel Blattgold beim Goldenen Reiter in Dresden verarbeitet wurden (Es sind 500 Gramm). In dieser Runde mussten sich die Leubener geschlagen geben. In der zweiten Runde ging es um das Erraten von Denkmalen. Hier konnte die Mannschaft aus Leuben fulminant zulegen. So dass es am Ende der zweiten runden 22 zu 36 Punkte für Leuben stand. In der dritten Runde ging es darum, ein 3-D-Trabi-Puzzel zusammen zu setzen. Dabei wurde es spannend, weil Team Leuben den Fertig-Buzzer drückt, obwohl das Fahrzeug noch nicht fertig war. Herzschlagfinale. Wie wird der Regelverstoß gewertet? Und zwar mit Null Punkten in der Dritten Runde. Trotzdem reichte der Vorsprung von Leuben, um sich den Gesamtsieg zu sichern. Gratulation.

Von Hagen Rösner