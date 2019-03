Oschatz

„ Mäulchen auf!“, befiehlt Dr. Bernd Richter mit beruhigender Stimme und zieht der schneeweißen Katze „Sternchen“ die Kiefer auseinander. Was der Tierarzt dort sieht, stellt ihn zufrieden. „Die Zähne sind topp, keiner ist locker“, sagt der Schmorkauer, der in Oschatz seine Praxis betreibt. Am 28. März bleibt die allerdings geschlossen. Denn Richter feiert seinen 80. Geburtstag. Nach Angaben der sächsischen Tierärztekammer ist er damit einer der ältesten Veterinäre im Freistaat, die noch berufstätig sind. Altersmäßiger Spitzenreiter ist ein Berufskollege, der bei Hoyerswerda eine Tierarztpraxis betreibt und im August 87 Jahre alt wird.

Tierarzt Bernd Richter mit Karin Heinrich und ihrer Katze „Sternchen“. Quelle: Frank Hörügel

Das schneeweiße „Sternchen“ ist für Katzen-Verhältnisse mit 18 Jahren (entspricht einem Menschenalter von 88 Jahren) außergewöhnlich alt. Karin Heinrich, die Besitzerin des Tieres, wohnt in Bobersen bei Zeithain, lässt aber seit Jahren ihr „Sternchen“ in der Oschatzer Tierarztpraxis untersuchen. „Eine Bekannte hat mir damals Herrn Richter als ganz lieben Tierarzt empfohlen. Und ich fühle mich hier wirklich geborgen und gut aufgehoben“, sagt die 70-Jährige. Sie hat auch noch ihre zweite Katze „Lady“ mitgebracht. Die ist zwar acht Jahre jünger als „Sternchen“, aber gesundheitlich in einem schlechteren Zustand. Erst mal geht es auf die Waage. „Ich schätze 5,5 Kilogramm“, sagt Tierarzt Richter. Der große Zeiger der Waage zuckt noch kurz und bleibt dann bei 5,5 Kilogramm stehen. Volltreffer! Ein zufriedenes Lächeln huscht über das Gesicht von Bernd Richter. Das vergeht ihm schnell beim Blick in das Maul von „Lady“. „Da sind ja bloß noch drei Zähne. Und einer muss auf jeden Fall auch noch raus.“ Weil „Lady“ heute gegen Katzenschnupfen und die Katzenseuche geimpft werden soll, wird das Zähne ziehen auf den nächsten Termin verschoben.

Tierarzt Bernd Richter am Mikroskop, das er von seinem Großvater Julius geerbt hat. Quelle: Frank Hörügel

Die Tierliebe hat Richter von seinem Großvater Julius geerbt, dessen Mikroskop er bis heute in Ehren hält und auch noch für Untersuchungen benutzt. Sein Großvater (gestorben 1954) praktizierte bis zum Alter von 88 Jahren als Tierarzt. „Ich bin schon als Schuljunge mit meinem Opa auf Praxis gefahren. Er hat mich dann immer so vorgestellt: Das ist mein Enkel, der will auch mal Tierarzt werden“, erinnert sich Bernd Richter. Und so kam es dann auch.

Bernd Richter als Berufsanfänger. Quelle: privat

Geboren wurde er in Flößberg bei Bad Lausick, zog aber bereits als Kind 1949 mit seine Eltern nach Oschatz. Von 1960 bis 1965 studierte Richter Tiermedizin an der Universität Leipzig. Nach dem Studium kehrte er nach Oschatz zurück, arbeitete erst in einer Gemeinschaftspraxis für Großtiere und baute sich später eine Kleintierpraxis auf. Unterstützt wurde der Vater von zwei Töchtern dabei von seiner Frau Helga, die nach langer Krankheit Anfang 2017 gestorben ist.

Kater das Leben gerettet

Die nächsten Patienten sind drei Meerschweinchen, die am 22. Januar geboren wurden. „Wir wollen wissen, was für ein Geschlecht die haben“, sagt die Oschatzerin Yvonne Reuter (31). Das erste Tier kommt auf den Metalltisch. Bernd Richter fühlt mit geübten Fingern am Bauch des Tieres. „Dame“, sagt er. Auch das zweite Meerschweinchen entlockt ihm ein kurzes „Dame!“. Dann kommt das größte Tier auf den Tisch. „Bock!“, sagt der Veterinär und versichert mit einem verschmitzten Lächeln im Gesicht: „Einen kleinen Sack hat er dran.“ Damit ist das auch geklärt – und Yvonne Reuter kann das wuschelige Trio wieder mit nach Hause nehmen. „Er lebt für das, was er macht“, lobt die Oschatzerin ihren Tierarzt. Ein Erlebnis mit dem Veterinär wird die 31-Jährige nie vergessen. Als der rote Kater ihrer Mutter angefahren wurde, war höchste Eile geboten. Richter operierte das Tier kurzerhand auf dem Küchentisch. „Er hat dem Kater damit das Leben gerettet“, sagt Yvonne Reuter.

Tierarzt Bernd Richter untersucht den Wellensittich „Hansi“. Quelle: Frank Hörügel

Nach den wuscheligen Meerschweinchen wird’s jetzt flatterig. Die Oschatzer Margit (63) und Manfred Aschrich (67) tragen ihren Wellensittich „Hansi“ in einem Vogelkäfig in den Praxisraum. Seit einem Jahr und sieben Monaten lebt der bunt gefiederte Hahn bei Aschrichs, die den Sittich ins Herz geschlossen haben. Zwei Geschwulste am Hinterteil des Wellensittichs machen seinen Besitzern nun Sorge. Bernd Richter umschließt den aufgeregten Vogel mit der rechten Hand und drückt ihn ganz sanft zur Beruhigung an seine Brust, bevor er ihn untersucht. „Da sind ein kleiner und ein größerer Tumor. Die kann man nur unter Narkose entfernen. Ein kleines Risiko gibt es allerdings mit der Narkose“, warnt er. Margit Aschrich sagt: „Es ist trotzdem besser so.“ Der Operationstermin wird auf den 1. April gelegt.

Auch das Ende muss ein Tierarzt ertragen können

Größere Vierbeiner oder kleine Zweibeiner: Wen behandelt Bernd Richter am liebsten? „Als Tierarzt darf man kein Lieblingstier haben. Es gibt zum Beispiel ganz liebe, aber auch ganz verrückte Katzen. Ich versuche, mit denen zu kommunizieren und so locker wie möglich zu sein“, antwortet er. Leichtsinn sei allerdings fehl am Platz. „Wenn man gebissen wird, dann ist man meist selbst dran schuld.“ Für ihn sei es immer eine Freude, wenn er den Tieren helfen könne. Und wenn das wegen des fortgeschrittenen Krankheitsstadiums nicht mehr möglich sei, dann erlöse er seine kleinen Patienten auch in Abstimmung mit ihren Besitzern. „Zu mir kommen sie bis zuletzt. Das Ende muss man als Tierarzt auch ertragen können, wenn bei den Leuten die Tränen laufen“, sagt er.

Nachfolger wird es nicht geben

Den Tieren und ihren Besitzern helfen will er noch so lange, wie es ihm gesundheitlich möglich ist. Einen Nachfolger für seine Praxis wird es nicht geben. „Die Einrichtung meiner Praxis ist alt, und die jungen Kollegen wollen sich was Neues aufbauen“, nennt er den Grund.

Bernd Richter mit Kerstin Arndt und Annette Hiemann beim Aprés-Ski in Südtirol. Quelle: privat

„Bei mir gibt es keinen Zeitplan“, antwortet Bernd Richter auf die Frage, wann er seinen Beruf an den Nagel hängen werde. „Mein Hobby sind die Tiere und die Menschen, die brauche ich auch dazu. Ich habe kein anderes Hobby, das mich so ausfüllt.“ Schwach wird Bernd Richter nur beim Anblick schneebedeckter Berge. Jedes Jahr gönnt er sich ein paar Urlaubstage mit Bekannten und Freunden in den österreichischen Alpen oder den italienischen Dolomiten, um auf Abfahrtski die Hänge runter zu wedeln und beim Après-Ski Spaß zu haben. So auch im Februar dieses Jahres. Ob er sich auch in der nächsten Saison noch einmal die Bretter anschnallen kann, steht aber noch nicht fest. „Die Knie machen Probleme.“

Für Probleme ist am 28. März keine Zeit. Verwandte, Freunde und Berufskollegen werden Bernd Richter zum 80. Geburtstag gratulieren und ihm wünschen, dass er seinen geliebten Tieren noch viele Jahre helfen kann.

Von frank hörügel