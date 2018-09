Oschatz

Die Doppeltürme der St. Aegidienkirche werden bisweilen auch als der „Oschatzer Dom“ bezeichnet. Um einen echten Dom zu sehen, nahmen die Mitglieder des ehrenamtlichen Türmerteams jetzt den Weg nach Meißen auf sich. In Anbetracht der Tatsache, dass die Oschatzer Hochbeamten schon Kirchtürme in Schwarzenberg, Zittau und Wittenberg erklommen haben, war das eine verhältnismäßig kurze Reise.

Um so mehr Zeit hatten die rund 40 Männer und Frauen, um sich an der Elbe umzuschauen. Auf dem Programm stand zunächst eine klassische Stadtführung. Der sprichwörtliche wie buchstäbliche Höhepunkt dieser Tour war der Besuch der Frauenkirche in Meißen. Diese verfügt, wie der Südturm der Oschatzer Stadtkirche, über eine Türmerwohnung. Der Weg dorthin führt über 193 Stufen – nur sechs weniger als in St. Aegidien.

Parallelen zwischen den Türmen

Die Wohnung liegt auf einer Höhe von 43 Metern und ist damit in etwa auf gleicher Höhe wie die erste Etage des Oberstübchens. Auch sonst gibt es einige Parallelen zwischen den Türmen und ihren Bewohnern an Elbe und Döllnitz. Genau wie der letzte Oschatzer Türmer war jener in Meißen zuletzt Diensthabende Schuhmacher. Wie alle Oschatzer Türmer waren auch die Meißener Türmer mit der Feuerwache beauftragt. In Meißen war der Türmer zudem für den korrekten Lauf der Turmuhr verantwortlich.

Der erste Türmer nahm in Meißen im Jahr 1549 seinen Dienst auf – nach der Wiedererrichtung der Kirche. Zeitweise lebte er dort mit bis zu neun Kindern. Zur Erinnerung: Das letzte Oschatzer Türmerpaar zog mit fünf Kindern ein, im Laufe der Jahre kamen neun weitere hinzu.

Weine zur Verkostung

Nach einem Abstecher in den Domkeller, der während des Mittagessens einen fantastischen Blick auf die Stadt erlaubt, ging es im Bus zur letzten Station. Das Weingut Mariaberg erwartete die Gäste aus Oschatz. Dort gab es nicht nur eine fachkundige Führung durch den Weinberg, sondern auch drei Weine zur Verkostung. Die Winzer erwarten, im Gegensatz zu den Landwirten, ein besseres Ergebnis als in den vergangenen Jahren. Sowohl die Menge als auch die Qualität der gelesenen Beeren lässt auf einen hervorragenden Jahrgang hoffen.

Von Christian Kunze