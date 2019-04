Oschatz

Saisonstart im Zeichen der Solidarität: Die Türmer von St. Aegidien sammelten am Auftaktwochenende der Saison im Oschatzer Oberstübchen Spenden für die von Flammen teils zerstörte Kathedrale Notre Dame in Paris. Denn auch St. Aegidien wurde 1842 von Feuer zerstört. In diesem Jahr erinnern die Türmer damit auf ihre Art an die feierliche Wiedereinweihung des Gotteshauses im Oktober 1849 – vor 170 Jahren also.

Blick vom Kirchturm auf das E-Werk Quelle: Christian Kunze

Als Konsequenz aus dem Stadtbrand wurde im Zuge der Wiedereröffnung die Türmerstelle installiert. Nach 50 Jahren wechselnder Besetzung hatte das Amt zuletzt Paul Quietzsch inne. 1899, ebenfalls im Oktober, zog er mit seiner Familie ein. An den Anekdoten, die vor 120 Jahren ihren Anfang nahmen, erfreuen sich Besucher der 1998 als Museum wieder eingerichteten Türmerwohnung seit Ostersonnabend wieder aufs neue. Zum Saisonstart hatten zwei Ehrenamtler hier oben gemeinsam Dienst, die diese Aufgabe vor sechs Jahren antraten. Dieter Ahrens aus Thalheim und Karin Steding aus Oschatz gehören mit Freude den Männern und Frauen an, die neben dem hauptamtlichen Türmer Alexander Nitsche die Öffnungszeiten abdecken.

Über 40 uneigennützig tätige Türmer

Karin Steding erklimmt die 199 Stufen trotz ihrer 77 Jahre nach wie vor gern und regelmäßig. Sie hofft, dem Team der über 40 uneigennützig tätigen Türmer noch lange angehören zu können. Als langjährige Mitarbeiterin des Oschatzer Museums ist sie mit der Stadtgeschichte bestens vertraut – und bringt damit beste Voraussetzungen für die Führungen in luftiger Höhe mit. „Nach meinem Ruhestand wollte ich nicht tatenlos bleiben und mich weiter für die Stadt einbringen. Als Mitglied der Türmergruppe gelingt mit das gut. Es liegt mir einfach nicht, allein zu sein“, so Steding. Auf dem Turm ist man immer mit Menschen im Gespräch, tut etwas Sinnvolles, bleibt fit und rege – allesamt Dinge, die sie dem Daheimsitzen vorzieht.

Blick vom Kirchturm auf den Wasserturm. Quelle: Christian Kunze

Nicht immer nur zu Hause sitzen, das ist es auch, was die meisten Gäste den Weg den Südturm der Stadtkirche hinauf erklimmen lässt. Am sonnenreichen und warmen Osterwochenende kamen sie zuhauf – und längst nicht nur aus der nähren, sondern auch aus der weiteren Umgebung. Zu denen, die etwas länger verweilten, gehörten Regina Dittrich, ihr Sohn Volker Dittrich aus Riesa und Daniela Temper aus Radebeul. Regina Dittrich kommt regelmäßig nach Oschatz, sei es zum Einkaufen oder eben mit Besuchern von anderswo, beispielsweise zur Modenacht. „Ich habe mir vorgenommen, den Turm sobald als möglich wieder zu erklimmen, als ich damals das erste Mal hier war“, begründet sie ihren Aufstieg am ersten offiziellen Öffnungstag.

„Man kommt gern wieder“

Nach einem gemeinsamen Besuch im O-Schatz-Park zeigt sich auch ihr Sohn Volker samt Begleitung begeistert. „ Oschatz ist ein schönes kleines Städtchen. Sauber, gemütlich und es hat neben der Türmerwohnung noch mehr Höhepunkte zu bieten. Allesamt sind sie top organisiert und sorgen dafür, dass man gerne wieder kommt“, sagt er.

Öffnungszeiten Türmerwohnung Oschatz: Sa./So. 11 bis 17 Uhr, Die.-Fr. 14 bis 17 Uhr

Von Christian Kunze