Oschatzer Turnverein lädt zum Bewegen ein

Oschatz. Sport frei für jedermann und jede Frau heißt es am Montag, dem 4. September, ab 19 Uhr in der Rosentalsporthalle. Zwei Stunden lang können alle Interessierten sich dann in Bewegungsangeboten aus diversen Bereichen ausprobieren. Möglich wird dieses kostenfreie Training durch den Oschatzer Turnverein 1847, den Landesturnverband Sachsen sowie regionale Partner: Landratsamt Nordsachsen, Stadtverwaltung Oschatz, Kreissportbund Nordsachsen und die Lebenshilfe Regionalvereinigung Oschatz unterstützen die Veranstaltung.

Als Schirmherr konnte der Oschatzer Oberbürgermeister Andreas Kretschmar (parteilos) gewonnen werden.

Unter der Anleitung professioneller Trainer sind sportbegeisterte Menschen aus Oschatz und dem Umland eingeladen. Die Kapazität reicht für etwa 150 bis 200 Personen, heißt es von den Veranstaltern. Unverzichtbare Utensilien neben der körperlichen Fitness sind an diesem Gymwelt-Abend passende Sportschuhe und Sportkleidung sowie persönliche Getränke. Ebenfalls dabei haben sollten alle Teilnehmer ihr persönliches Bonusheft ihrer Krankenkasse. Mitmachen lohnt sich, denn die Teilnahme bei diesen Angeboten wird anerkannt. Umkleidemöglichkeiten sind in der Halle vorhanden, Parkplätze an der Sporthalle ebenfalls. Der Einlass erfolgt ab 18.30 Uhr.

Ansprechpartner für weitere Informationen: Karin Walter, Telefon: 03435 92 79 91, E-Mail: otv_1847@web.de

Von Christian Kunze