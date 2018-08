Oschatz

Im IHK-Bezirk Leipzig, der auch den Landkreis Nordsachsen mit der Stadt Oschatz umfasst, wurden bis gestern 2256 Ausbildungsverträge unterschrieben. 320 Lehrstellen sind noch unbesetzt. Auch in Oschatz gibt es noch freie Stellen.

Eine davon bietet Thomas Schupke in seinem Computerladen an. Der Geschäftsinhaber bildet vorerst nur einen jungen Mann im vollkommen neuen Zweig Kaufmann für E-Commerce (Internethandel) aus – und würde sich freuen, wenn bis Ende September noch ein weiterer Azubi in dieser Sparte hinzukommt. Bisher ist Jonas Beulich aus Gastewitz der einzige E-Commerce-Kaufmann. Auch jene, für die es 2018 schon zu spät ist, animiert Schupke zu überbrücken und eine Bewerbung für das kommende Jahr ins Auge zu fassen. „Denn wir werden den Nachwuchs brauchen“, ist er fest überzeugt. Der große Vorteil für Interessenten der Collm-Region: Sowohl die praktische als auch die theoretische Schulausbildung finden in Oschatz statt. Wie bei anderen Berufen auch gibt es eine Zwischenprüfung. Möglichkeiten, etwa ein Studium nach der Ausbildung oder eine Übernahme, gibt es.

Hotelfachfrau gefragt

Thomas Schupke garantiert die Übernahme der jungen Fachkräfte in seinem Unternehmen. „Es liegt mir sehr viel daran, die jungen Leute hier in Oschatz zu halten und ihnen eine Perspektive zu geben“, sagt er. Weitere Auszubildende sind Dustin Schley aus Oschatz und Hieu Ritz aus Dresden, die IT-Systemelektroniker werden wolle, so wie die Oschatzerin Carolin Werner, die im Werbeladen Schupkes zur Mediengestalterin ausgebildet wird.

Ein neues Trio begrüßte am 1. August Direktor Stephan Süß im Oschatzer „Gasthaus zum Schwan“ am Neumarkt. Seit knapp einem Jahr werden Gaststätte und Hotel von der Travdo Hotel & Resorts GmbH geführt. Mit Dominic Elmhorst, Lisa-Marie Adam und Alicia Veronika Adam stehen dem Haus ein potenzieller Koch und zwei künftige Hotelfachfrauen zur Verfügung. Mit der Wahl, sich als Hotelfachfrauen ausbilden zu lassen, haben die beiden jungen Frauen eine zukunftssichere Entscheidung getroffen, so Stephan Süß. Denn, im Gegensatz zur Restaurantfachfrau ist dieses Berufsbild mit seinem umfassenden Spektrum des Hotel- und Gaststättengewerbes deutlich gefragter. „Die Auszubildenden lernen alle Bereiche unseres Hauses kennen und haben später umfangreiche Weiterbildungsmöglichkeiten“, so Süß.

Beruf in die Wiege gelegt

Letztere waren es auch, die Alicia Adam überzeugt haben, diesen Weg einzuschlagen. „Außerdem kommt man im Gastgewerbe immer mit neuen Menschen in Kontakt – das ist reizvoll und abwechslungsreich“, bekräftigt sie. Lisa-Marie Adam dagegen scheint die Berufswahl in die Wiege gelegt. Ihre Mutter und ihre Schwestern sind in der familieneigenen Gaststätte „Heidestübchen“ in Dahlen tätig. Dort hat sie schon sehr oft ausgeholfen – und dabei Gefallen gefunden. Die Arbeit an Sonn- und Feiertagen ist daher für sie auch kein Problem, wie es vielleicht für andere junge Menschen heutzutage sein könnte.

In der Familie, und zwar beim Onkel, fand auch Dominic Elmhorst die Lust am Küchenjob – denn dieser ist ebenfalls Koch und begeisterte den Neffen für dieses Berufsbild.

Von Christian Kunze