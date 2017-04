Oschatz. Große Freude bei den Mitgliedern der Verkehrswacht in Oschatz: Die ehrenamtlich engagierten Experten profitieren jetzt von einer Aktion des Sächsischen Innenministeriums. Die Aktion unterstützt ausgewählte Verkehrswachten landesweit mit Fahrzeugen für die mobile Verkehrserziehungsarbeit im Vorschulbereich. Diese erfolgt vor allem in den Kindertagesstätten und anderen Kindereinrichtungen der Collm-Region im Zuständigkeitsbereich der örtlichen Verkehrswachten.

Ein solches Fahrzeug, bestückt mit diversen Lehr- und Ausbildungsmaterialien, soll noch in diesem Jahr an den Oschatzer Verein übergeben werden. Voraussichtlich kann es ab August genutzt werden. Das Lehr- und Ausbildungsmaterial, mit dem der Transporter bestückt ist, wird von der Sächsischen Landesverkehrswacht bereit gestellt. Mit beidem kann das Personal in und um Oschatz durchstarten. Zu dieser gelungenen Kombination gehören zwei weitere Helfer für die Sicherheit der jüngsten Teilnehmer im Straßenverkehr. Zur Mitgliederversammlung der ehrenamtlichen Verkehrserzieher war jüngst politische Prominenz zu Gast. Der Vorsitzende Frank Boden konnte den Oschatzer Oberbürgermeister Andreas Kretschmar und den Landrat des Landkreises Nordsachsen, Kai Emanuel (beide parteilos), begrüßen. Beide sicherten finanzielle Unterstützung aus ihrem Hause zu. Denn den Eigenanteil, den jede regionale und lokal aktive Verkehrswacht für die Bereitstellung des Schulungsmobils leisten muss, kann der Oschatzer Verein nicht vollständig aus eigener Kraft aufbringen.

Seit dem Jahr 1992 ist die Verkehrswacht in Oschatz nach Angaben von Mitglied Henry Schomaker mit der Prävention und Schulung für Jungen und Mädchen in der Verkehrssicherheit betraut und übernimmt damit auch Aufgaben der Polizei und der Stadtverwaltung.

