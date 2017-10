Oschatzer Verkehrswacht organisiert Aktionstag für ältere Kraftfahrer

Oschatz. Großeinsatz für die Mitglieder der Oschatzer Verkehrswacht: Sie waren am Donnerstagmorgen beim Aktionstag für ältere Verkehrsteilnehmer unterwegs. Dabei stand das Thema „Mobil bleiben, aber sicher“ im Mittelpunkt. „Ich freue mich, dass wir uns mit unseren Aktionsständen im Marktkauf einquartieren konnten“, berichtet Henry Schomaker von der Verkehrswacht. Aus diesem Grund konnten sich die Helfer des Vereins über mangelndes Publikumsinteresse nicht beklagen. Henry Schomaker betreute zeitweise den Reaktionstest. „Bei diesem Test lässt sich die Zeit messen, die zwischen dem Eintritt eines Ereignisses und der Reaktion mit dem Bremspedal vergeht. Vor allem für ältere Verkehrsteilnehmer ist es wichtig, so die eigene Reaktionsfähigkeit zu überprüfen“, sagt der Verkehrswächter. Für die Aktion hatte sich der Oschatzer Verein Partner ins Boot geholt. So bot beispielsweise Apollo Optik einen Seh-Test an und Bernd Stammwitz vom Hörpunkt Oschatz konnte vor Ort das Gehör von Interessenten überprüfen. „Gutes Hören und Sehen sowie eine gute Reaktionsfähigkeit sind natürlich die unbedingten Voraussetzungen, um als Kraftfahrer am Straßenverkehr teilzunehmen“, sagt Schomaker.

Aus dem Grund bot die Verkehrswacht Interessenten an, ihre Fähigkeiten zu testen. „Das ersetzt natürlich keine medizinische Untersuchung, aber es gibt einen Aufschluss, ob es sich lohnt, mal einen Arzt zu konsultieren“, meint Schomaker. Ergänzt wurde das Angebot zum Aktionstag durch den Rauschbrillenparcours. Mit einer speziellen Brille wurde so die Wahrnehmung nach Alkoholkonsum simuliert. Mit diesem Programmpunkt wurden vor allem jüngere Standbesucher angesprochen.

Von Hagen Rösner