Oschatzer Wahlforum mit Jugendlichen im E-Werk

Am 14. September, zehn Tage vor der Bundestagswahl, können Jugendliche unter 18 Jahren probehalber wählen. Im Vorfeld beider Termine fand am Montag ein Forum mit fünf Bewerbern um ein Mandat in Oschatz statt. Die Kandidaten kamen dort mit über 70 Oberschülern der Collm-Region ins Gespräch.