Oschatz

Zum Brand einer Scheune im Kiesweg unweit der Parkstraße in Oschatz wurde die Oschatzer Feuerwehr am Montag gegen 9.15 Uhr gerufen. Vor Ort stellte sich heraus, dass Anwohner bereits mit dem Löschen begonnen hatten. Die Wehr verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf historische Traktoren und weiteres entflammbares Material in der Scheune Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Brandursache vor Ort auf.

Von Christian Kunze