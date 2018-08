Oschatzer Werbegemeinschaft mit T-Shirts so frech wie nie

Oschatz Marketing - Oschatzer Werbegemeinschaft mit T-Shirts so frech wie nie Die Mitglieder der Oschatzer Werbegemeinschaft sind stolz auf ihre Heimatstadt. Das zeigen sie jetzt mit einer frech-fröhlichen Werbeaktion mit T-Shirts und lustigen Sprüchen.

Thomas Schubert von der Oschatzer Werbegemeinschaft bietet in seinem Laden in der Altoschatzer Straße die originellen Oschatz-Artikel an. Quelle: Foto: Hagen Rösner