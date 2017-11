Oschatzer Werbegemeinschaft ohne Führung

Oschatz. Kurz vor Jahresende bahnen sich Veränderungen bei der Werbegemeinschaft an. Wie Thomas Schupke vom Vorstand jetzt allen Mitgliedern, zu denen auch die OAZ gehört, schriftlich mitteilte, sind sowohl Vorsitzende Carola Schönfeld als auch ihr 1. Stellvertreter Thomas Schubert von ihren Ämtern zurückgetreten. Carola Schönfeld, Inhaberin des Bastelstudios in der Hospitalstraße, habe private Gründe angegeben. Thomas Schubert führt ein Schuhgeschäft in der Altoschatzer Straße und sei durch seine Tätigkeit in einer weiteren Filiale in Merseburg zu stark eingebunden, um weiter den Stellvertreterposten schultern zu können. Beide haben jedoch die Absicht, weiter im Vorstand zu arbeiten. Am 12. Dezember müssen in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung die Posten neu besetzt werden. Laut Bettina Schütze von Vorstand ist Thomas Schubert für den Vorsitz im Gespräch, Jens Müller als 1.Stellvertreter. Eine Neuwahl des Vorstandes außerhalb des Turnus sei juristisch nicht möglich, deshalb werde nur „gewechselt“.

Bereits im Frühjahr gab es innerhalb der Werbegemeinschaft Diskussionen um die Arbeitsweise, klagte der Vorstand über Überlastung und wurden neue Strukturen geschaffen. Der damals neu in den Vorstand gewählte Jens Müller vom Autohaus Neustadt sieht im bevorstehenden Wechsel die Möglichkeiten für Veränderungen und „frischen Wind“ im Verein.

Carola Schönfeld stand seit 2009 an der Spitze der Oschatzer Werbegemeinschaft. Sie löste damals Frank Schneider ab.

Von Christian Kunze