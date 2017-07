Oschatz. In knapp zwei Monaten, am Sonnabend, dem 9. September, feiert die Werbegemeinschaft Oschatz unter dem Motto „Wir sind anziehend“ wieder die Modenacht. Bestandteil der fest im Kalender verankerten Veranstaltung ist zum zweiten Mal in Folge die Wahl einer Oschatzer Shoppingkönigin – im vergangenen Jahr setzte sich Emely Eberhardt bei dieser neuen Aktion gegen fünf weitere Konkurrentinnen durch.

Diese gute Resonanz ist für die Initiatoren der Werbegemeinschaft Grund genug, den Wettbewerb zu wiederholen. Bisher haben sich jedoch nur drei Kandidatinnen bei Thomas Schupke und der Vorsitzenden Carola Schönfeld angemeldet, weitere Bewerbungen trafen eventuell bei Thomas Schubert ein, der derzeit im Urlaub ist. „Wir haben uns entschlossen, den Zeitraum für die Bewerbung zu verlängern“, sagte gestern Thomas Schupke von der Werbegemeinschaft auf Nachfrage der OAZ. Ursprünglich sollte schon Mitte Juli Meldeschluss sein. Dieser wird nun auf Ende des Monats verlängert. „Vielleicht ist es sogar sinnvoll, noch bis zum Ende der Sommerferien am ersten Augustwochenende zu warten“, meint Carola Schönfeld ergänzend.

Bewerberinnen für den Titel „Oschatzer Shopping-Queen 2017“ sollten vor dem Jahr 1990 geboren sein, sich für Mode interessieren und auch ein wenig mit Geld umgehen können. Denn die Aktion sieht, analog zur gelungenen Premiere im vergangenen Jahr zur Modenacht, vor, dass die Frauen ein festgesetztes Geldbudget und eine Zeitspanne bekommen, in der sie sich selbst ein Outfit zusammenstellen. Dann geht es durch die Oschatzer Geschäfte, die sich an der Aktion beteiligen, es wird eingekauft und das so zusammengestellte Outfit schließlich bewertet, inklusive Frisur und Make up. An diesem Konzept wird nicht gerüttelt, auch die Idee den Wettstreit für Männer zu öffnen, wurde verworfen.

Thomas Schupke hofft, dass sich weitere Frauen melden und am 9. September ins Rennen um den Titel „Oschatzer Shoppingkönigin“ gehen.

Meldungen per Mail an info@werbegemeinschaft-oschatz.de oder über die Facebookseite der Werbegemeinschaft Oschatz

Von Christian Kunze