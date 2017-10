Oschatzer Western: Für eine Handvoll Euro bis in die Blomberger Straße

Region.



Teichwirtschafts-Chef Georg Stähler registrierte zurückgehende Besucherzahlen beim Wermsdorfer Horstseefischen. Um nächstes Jahr mehr rauszuholen, werden am Damm Leinwände aufgestellt – und es laufen „Findet Nemo“, „Ein Fisch namens Wanda“ und „Der weiße Hai“.

Der Matratzenhersteller Frankenstolz in Oschatz gab diese Woche Entwarnung. In seinen Polstern sind keine krebserregenden Stoffe verarbeitet. Wer trotzdem nicht ohne Nervenkitzel schlafen gehen möchte, dem sei vor der Nachtruhe der Film „Der Feind in meinem Bett“ mit Julia Roberts ans Herz – oder besser noch unter das Kopfkissen gelegt.

Stoff für einen großen Zweiteiler liefern die Bundestagswahl und ihre Folgen für die sächsische Landespolitik. Die Alternative für Deutschland (AfD) zerlegt sich fortwährend selbst, hat jedoch dafür gesorgt, dass Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) diese Woche seinen Hut nahm. Die Ereignisse, die dazu führten, bringt Quentin Tarantino in Anlehnung an sein Rache-Epos „Kill Bill Vol. 1 & 2“ auf die Leinwand. Dann heißt es, natürlich nur im übertragenen Sinne „Kill Till(ich)“.

Zu guter Letzt hofft die Sparkasse auf Akzeptanz der Oschatzer, wenn sie den Wegfall des Bargeldschalters im Stadtzentrum mit Sergio Leones Kultwestern „Für eine Handvoll Dollar“ vermarktet. Auf den Spuren Clint Eastwoods heißt es dann „Für eine Handvoll Euro musst Du bis in die Blomberger Straße“.

Von Christian Kunze