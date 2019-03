Oschatz

Die Bücherwürmer sind nicht nur schlau, sondern auch sportlich: Über die Hälfte, 55 Prozent der Jungen und Mädchen, die an der Grundschule in der Bahnhofstraße unterrichtet werden, waren beim zweiten Kindersprint am 9. März dabei. Gemessen an der Gesamtschülerzahl der acht teilnehmenden Einrichtungen war das die höchste Beteiligung einer Schule insgesamt.

Sportliche Pausengestaltung

Für die Grundschule, die die meisten Kinder zum Sprint in die Rosentalhalle schickte, versprach der Mitveranstalter, die Oschatzer Wohnstätten GmbH, eine Sportmaterialkiste zu sponsern. „Gefüllt mit Federball-Sets, Bällen und anderen kleinen Spielgeräten, bietet die Kiste eine tolle Abwechslung und garantiert Bewegung – vor allem für zwischendurch in der Hofpause“, sagt Katrin Lehnert vom Marketing der Oschatzer Wohnstätten GmbH. Sie überreichte die Kiste jetzt im Beisein der Sportlehrerin Annett Schumann an die Bücherwürmer. Die nahmen das Geschenk gleich in Beschlag und probierten die Spielgeräte aus.

Zweite Schule in Folge

Bereits im vergangenen Jahr, beim ersten Kindersprint, sponserte das Unternehmen eine solche Kiste – damals ging sie an die Oschatzer Grundschule Magister Hering im Westen der Stadt.

Von Christian Kunze