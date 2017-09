Oschatzer Züchter feiern 115-jähriges Vereinsbestehen mit Kreisschau

Oschatz. Knapp 120 Tiere von 19 Rassekaninchenzüchtern waren am Wochenende im Vereinsheim der Gartenanlage „Erich Billert“ zu sehen. Zuchtfreunde aus sieben Vereinen beteiligten sich an der Kreisschau, die aus Anlass des 115-jährigen Bestehens des Rassekaninchenzuchtvereines Oschatz in deren Heimatstadt stattfand. Die Aussteller kamen aus den Altkreisen Oschatz, Torgau, Döbeln und Riesa.

Der Vereinsvorsitzende Peter Nolpert zeigte sich zufrieden mit der Vielfalt der Rassen, die zu sehen war, wenn auch der eine oder andere fachkundige Besucher zum Beispiel die Widder vermisste. „Wir decken ein breites Spektrum unseres Hobbys ab – von den Blauen Riesen bis hin zu den Zwergrexen“, betonte Peter Nolpert. Die Oschatzer waren dabei nicht nur engagierte Gastgeber, sondern konnten auch mit ihren Erfolgen glänzen. Gottfried Wilhelm wurde mit seinen Holländern schwarz/weiß Vizekreismeister. Peter Nolpert konnte sich über einen Ehrenpreis des Landesverbandes für seine Weißen Neuseeländer freuen. Der Titel des Kreismeisters ging an Lutz Weber und seinen Schwarzen Wiener aus Großwig. Mit zwei Auszeichnungen wurde die Arbeit von Dahlener Zuchtfreunden gewürdigt: Mario Felle erhielt einen Ehrenpreis des Landesverbandes für seine Deutschen Riesen in Blau und Uwe Hempel den Ehrenpreis des Oschatzer Oberbürgermeisters für seine wildfarbenen Grauen Wiener. Alle Preisträger erreichten für ihre Zuchtgruppen die Wertung sg7 – die höchstmögliche Note.

Dazu, dass die Tierzucht ein Hobby ist, das 365 Tage im Jahr Einsatz erfordert, kommt seit einiger Zeit der Aufwand, der wegen der sogenannten Chinaseuche betrieben werden muss. „Der Tierarzt war bei mir im Stall und hat alle 29 Tiere geimpft“, erzählt Gottfried Wilhelm. Glücklicherweise habe er durch diese Krankheit keine Verluste zu beklagen gehabt. Der 64-Jährige hält seit Ende der 1980er Jahre Kaninchen und ist dem Oschatzer Verein im Jahr 2006 beigetreten.

Von Axel Kaminski